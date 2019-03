Krotoszyn. Gilotynował żywe karpie, 59-latek usłyszał wyrok

Jest wyrok ws. 59-letniego sprzedawcę z Krotoszyna, który zabijał karpie za pomocą gilotyny, bez uprzedniego ogłuszania ryb. Sąd Rejonowy skazał Wojciecha Cz. na trzy miesiące bezwzględnego więzienia, wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę nagłośnili obrońcy zwierząt z fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, którzy powiadomili służby o możliwości popełnienia przestępstwa przez 59-latka pod koniec grudnia 2018 roku. Co więcej, na profilu społecznościowym fundacji zamieszczono film, na którym widać, w jaki sposób mężczyzna sprzedawał ryby: karpie przed zabiciem nie były ogłuszane, a sprzedawca używał tępej gilotyny.

Mężczyzna przyznał się do winy, jednak tłumaczył, że nie wiedział, że w taki sposób nie można zabijać ryb. Na rozprawie dodał , że robił to gilotyną bez ogłuszenia na wyraźne prośby klientów, którzy "cenią sobie mięso ryb zabitych w ten sposób". Skazany tłumaczył również, że chętnych po karpia było sporo, a czasu na jego zabicie niewiele.

Z kolei prokurator wskazywał na to, że sprzedawca zabił ze szczególnym okrucieństwem co najmniej kilkadziesiąt zwierząt. – To postępowanie jest precedensowe, bo po raz pierwszy dotyczy ryb. Dlatego domagam się dla oskarżonego 1 roku pozbawienia wolności, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z hodowlą zwierząt na 4 lata i 3 tys. zł nawiązki na rzecz organizacji zajmujących się ochroną zwierząt - powiedziała mecenas Katarzyna Topczewska, oskarżyciel posiłkowy.