Krótka wiadomość do Orbana. Od jego wielkiego konkurenta

Wybory na Węgrzech

Do głosowania w Wyborach na Węgrzech uprawnionych jest nieco ponad 8,2 mln obywateli. Głosy będzie można oddawać od godz. 6 rano do godz. 19, przy czym jeśli przed lokalem wyborczym będzie stać o godz. 19 kolejka, to oddać głos mogą wszyscy, którzy w niej czekają.