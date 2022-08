"Królowa plaż" wybrana. Która jest najładniejsza?

Przedstawicielką "starszego" pokolenia w aplikacji jest właścicielka konta sarusia55, od której wszystko się zaczęło. To właśnie ona postanowiła nagrać pozdrowienia ze Stegny, które urzekły internautów. Ponieważ na TikToku normą są wszelkie nawiązania do innych filmów, np. dogrywanie własnego obrazu do głosu innego twórcy, niemal natychmiast zaczęły powstawać kolejne wersje pozdrowień.