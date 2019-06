Królowa brytyjska ma sposób na Trumpa. Dawno prezydent USA nie był tak spokojny

Królowa Elżbieta "wyciszyła" Donalda Trumpa. Prezydent USA składa oficjalną wizytę w Wielkiej Brytanii. Został podjęty uroczystym bankietem na dworze królewskim. Polityk uważany za nieokrzesanego był wyjątkowo spokojny. Poza pałacem nie uniknął jednak emocji i kontrowersji.

Elżbieta II, która zgodnie z prawem brytyjskim nie może mieszać się do polityki, nie stroniła jednak od aluzji. Wizyta Trumpa w Londynie poprzedza jego udział w uroczystościach 75. rocznicy D-Day, czyli inwazji w Normandii w czasie drugiej wojny światowej. Królowa podkreśliła więc znaczenie sojuszniczej współpracy w Europie, która pozwoliła odbudować kontynent i nadal zapewnia mu bezpieczeństwo. To nawiązanie do NATO i międzynarodowych sojuszy, które obecny gospodarz Białego Domu wielokrotnie krytykował i atakował.

Po uprzejmościach Trump wraca do polityki

W programie pobytu Trumpa w Londynie znalazło się m.in. spotkanie z premier Theresą May. O ile jeszcze kilka tygodni temu można było myśleć o jego realnym znaczeniu, to teraz jest to już tylko kurtuazja. Szefowa rządu podała się do dymisji, ponieważ nie zdołała przeprowadzić brexitu zgodnie z wolą obywateli wyrażoną w referendum w 2016 r. Przegrana premier nie może liczyć na sympatię Amerykanina, który zapewne chętniej spotkałby się już z jej następcą i zajął biznesem, a nie rozmową z May o ochronie środowiska.