Donald Trump: Wielka Brytania musi wyjść z UE

Prezydent USA Donald Trump ocenił, że Wielka Brytania musi mocno negocjować z Unią Europejską, a najlepszym do tego politykiem byłby lider eurosceptyków Nigel Farage. "Niewykorzystanie go w procesie negocjacji z Brukselą było błędem" - stwierdził.

Lider Stanów Zjednoczonych stwierdził m.in., że następca ustępującej brytyjskiej premier Theresy May powinien wrócić do rozmów z Unią Europejską i nie zgodzić się wypłacenie Brukseli ustalonej kwoty 39 miliardów funtów. Zaznaczył, że Brexit jest już nieunikniony.

Trump poparł w walce o schedę po May byłego ministra spraw zagranicznych Borisa Johnsona oraz zaznaczył, że Brytyjczycy nie wykorzystali potencjału Nigela Farage'a. Jego zdaniem eurosceptyczny polityk mógł przyczynić się do lepszego negocjowania warunków wyjścia z UE. "Pomyśl tylko, jak dobrze on by sobie z tym poradził" - powiedział dziennikarzowi Trump.