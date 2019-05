Theresa May zrezygnowała. Zdecydowany faworyt do zajęcia jej miejsca

Theresa May zrezygnowała z przewodzenia partii Torysów. Według brytyjskiego dziennika "Daily Mail" jest jeden poważny kandydat, by zastąpić ja na tym stanowisku. To były burmistrz Londynu Boris Johnson.

Theresa May zrezygnowała z przewodzenia partii Torysów (East News, Fot: Tolga Akmen/AFP)

Kto powinien być następnym liderem Torysów - takie pytanie zadali internautom autorzy sondy. 36 proc. Spośród 2 tysięcy jej uczestników wskazała właśnie Borisa Johnsona. Ich zdaniem to właśnie były burmistrz Londynu i minister spraw zagranicznych najlepiej poradzi sobie z brexitowym chaosem.

Johnson zdeklasował pozostałych kandydatów w zestawieniu. Drugi Sajid Javid uzyskał 9 proc. głosów, trzeci Michael Gove - 7. 42 proc. respondentów zadeklarowało, że chętniej odda głos na Torysów po rezygnacji May. Tyle samo deklaruje, że ich głos na partię będzie bardziej prawdopodobny, gdy Johnson przejmie nad nią pieczę.

Wielka Brytania w chaosie. Theresa May rezygnuje

"Daily Mail" zadał też pytania o smutny koniec Theresy May, która w piątek zrezygnowała z przewodzenia Torysom. Zdaniem 45 proc. ankietowanych historia zapamięta premier jako tę, która "zawiodła kraj". Tyle samo osób uważa, że to ona została zawiedziona przez swoją partię.

Zobacz też: "Mamy dosyć tego bałaganu". Poirytowanie w Londynie po przełożeniu brexitu o pół roku

Zdaniem respondentów to właśnie część parlamentarzystów, którzy sprzeciwili się liderce odpowiada za porażkę umowy brexitowej zaproponowanej przez May. Tak uważa 54 proc. z nich, dwa razy mniej jest zdania, że to wina samej May.

Wielka Brytania chce wyjść, ale nie może. Szkoci opuszczą Zjednoczone Królestwo?

W tym samym sondażu Brytyjczycy przychylili się do opinii, że zamieszanie związane z Brexitem mogą przerwać tylko kolejne wybory. Takiego rozwiązania oczekuje 43 proc. z nich.

Ankietowani obawiają się też o los Szkocji, która nie godzi się na warunki wyjścia z UE, nad którymi debatuje brytyjski parlament. 40 proc. respondentów uważa, że Szkocja opuści z tego powodu Zjednoczone Królestwo. 21 proc. jest przeciwnego zdania.

