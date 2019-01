Królewska interwencja ws. brexitu? Intrygujące słowa Elżbiety II

Brytyjskie media prześcigają się w interpretowaniu wypowiedzi królowej Elżbiety II. Choć monarchini nie może zabierać głosu w sprawach politycznych, w czasie spotkania z lokalną organizacją kobiet w hrabstwie Norfolk z jej ust padły intrygujące słowa.

- Każde pokolenie stoi przed swymi wyzwaniami. Ja na przykład wolę sprawdzone rozwiązania: jak szacunek do ludzi i innego punktu widzenia , jednoczenie sił w poszukiwaniu wspólnych wartości i zachowanie szerszego spojrzenia - powiedziała królowa, cytowana przez RMF FM.

Słowa te padły na kilka dni przed ważnym głosowaniem w Izbie Gmin. Choć słowo "brexit" nie pojawia w jej wypowiedzi, komentatorzy nie mają wątpliwości, że był to apel do parlamentarzystów. Od tygodni przedłuża się impas, jeśli chodzi o przyjęcie porozumienia o wyjściu z Unii Europejskiej uzgodnionego między premier Theresą May a władzami Wspólnoty.