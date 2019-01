Brexit: Theresa May ma nowy plan. Donald Tusk skomentował trudną sytuację Wielkiej Brytanii

Brexit: Theresa May ma nowy plan. Brytyjscy parlamentarzyści nie chcą porozumienia, które wynegocjowała z Unią Europejską. Donald Tusk w swoim wpisie na Twitterze skomentował trudną sytuację Wielkiej Brytanii.

Brexit – Theresa May ma nowy plan

Wiadomo, że Brytyjscy parlamencie nie chcą porozumienia z Unią Europejską opartego na zasadach wynegocjonowanych przez Theresę May. Nie chcą też jednak wyjść ze Wspólnoty bez żadnego porozumienia. W obliczu zaistniałej sytuacji brytyjska premier postanowił opracować kolejny plan. Przypominamy, że we wtorek, 15 stycznia 2018 Izba Gmin odrzuciła negocjonowane przez dwa lata porozumienie z Unią Europejską. Zaistniała sytuacja jest największą porażką rządu w historii brytyjskiego parlamentaryzmu, gdyż May przegrała różnicą aż 230 głosów. Jak podaje BBC nowy plan dotyczący brexitu zostanie przedstawione w poniedziałek, 21 stycznia 2019.