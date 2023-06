Królewiec się wyłamuje? Władze zmieniają ton oficjalnego przekazu o zagrożeniu NATO

Królewiec. Inne nastroje jak w Rosji?

To kolejny przypadek, kiedy władze Królewca w ten sposób odcinają się lub modyfikują narrację Kremla. Pod koniec maja gubernator obwodu Anton Alichanow ogłosił, że region nie przyłączy się do uchwalonego w Rosji zakazu przejazdu dla polskich TIR-ów. Zapowiedział, że uzgodni z Moskwą wyjątek od sankcji na polskich przewoźników. To dlatego, że lokalny biznes (m.in. szef lokalnego sieci marketów Spar) obawiał się, wzrostu cen dostarczanych towarów.