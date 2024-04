"Król regionów" w PiS może liczyć na awans w partii. Przemysław Czarnek dowiózł wynik ponad oczekiwania

Co więcej, w stolicy województwa rezultat wyborów do sejmiku był po raz pierwszy w historii zwycięski dla PiS. To zdenerwowało nawet lokalnych posłów PO. - Przegraliśmy sejmik w Lublinie, ponieważ listy były słabe i źle przygotowane. Otwarcie mówiłam o tym na zarządzie regionu, za co byłam krytykowana. Przewodniczący regionu nie uwzględnił moich próśb i postulatów - powiedziała Onetowi posłanka Marta Wcisło. Przyznała, że szef regionu powinien ponieść konsekwencje.