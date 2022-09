Król Karol III pod presją oczekiwań. "Będzie mu trudniej"

Dariusz Rosiak, polski dziennikarz i autor serwisu Raport o stanie świata, a także Michael Dembiński główny doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej byli gośćmi specjalnego wydania programu WP Wiadomości. W rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą obaj specjaliści zdradzili swoje odczucia odnośnie znaczenia śmierci Elżbiety II dla całego królestwa oraz świata. Jak twierdzi Rosiak, królowa pozostawiła po sobie kawał wielkiej historii, a jej działania przez dziesiątki lat panowania, stanowią dziś wielką symbolikę dla każdego z nas. - Kiedy przychodziła na tron, Ameryką rządził Truman, a ZSRR Stalin. Teraz, kiedy odchodzi, Wielka Brytania jest krajem całkowicie innym, od tego, który obejmowała w 1952 r. Krajem zmienionym od strony politycznej, społecznej, etnicznej, religijnej, właściwie od każdej strony. Ona jest jedyną osobą, spajającą ten czas, te 70 lat - przyznał Rosiak. Tymczasem zdaniem Dembińskiego, nowego władce, Karola III czeka wiele wyzwań, którym będzie musiał teraz sprostać. - Widać, że Karol będzie szanował tradycję. Dużo się mówiło, by Karol odstąpił i przekazał tron Williamowi, ale to się nie zdarzy. Sądzę, że król Karol do końca swojego życia będzie utrzymywał te same tradycje, co jego matka. Będzie trudniej, bo Szkocja i Irlandia Północna chciały pozostać w UE, a Londyn nie - ocenił Dembiński.

