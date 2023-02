Krokodyl kontra antylopa. Szaleńczy pościg przez rzekę

Pełne napięcia i dramatu sekundy dzieliły koba moczarowego, przedstawiciela rzadko spotykanego gatunku antylopy, od tego, by przeżyć spotkanie z krokodylem. Park Narodowy Krugera w Południowej Afryce udostępnił na swoim kanale Youtube nagranie, na którym widać szaleńczą ucieczkę zwierzęcia przed niebezpiecznym gadem. Ekscytującą sytuację zarejestrowali turyści podczas safari. Zauważyli oni przepływającą przez rzekę Chobe antylopę. Gdy do lądu brakowało jeszcze wielu metrów, z wody wynurzył się krokodyl, który postanowił skorzystać z okazji i zapolować. Wtedy rozpoczął się pełen napięcia wyścig z czasem. Im bliżej antylopa była brzegu, tym bardziej doganiał ją groźny gad. W pewnym momencie mogło się wydawać, że walka jest skończona, gdyż krokodyl na tyle zbliżył się do swojej ofiary, że chwycił ją zębami. Ta jednak wyrwała się i w podskokach desperacko przemierzała wodę, dopóki nie znalazła się bezpiecznie na brzegu. Tym razem krokodyl musiał obejść się smakiem i przyznać zwycięstwo sprytnej antylopie.