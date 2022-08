Krocie na strony internetowe posłów. Część z nich nie istnieje

Jak wynika z sejmowych sprawozdań wydatków na biura poselskie za ubiegły rok, każdy z posłów miał do rozdysponowania 194,4 tys. zł. Wszystko za sprawą ubiegłorocznej podwyżki ryczałtu - z 15,2 tys. zł (do końca czerwca 2021 r.) do 17,2 tys. zł (od 1 lipca ub. roku).