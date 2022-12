"Krócej niż nam się wydaje". Kaczyński o potencjalnym końcu wojny

Kaczyński ocenił, że choć wojna jest zawsze nieprzewidywalna, to nie sądzi, by był - na dziś - plan rozszerzenia tego konfliktu na kolejne państwa. - Ale przecież Kreml nie ma pełnej kontroli nad tym, co dzieje się na froncie. Tak jest zawsze. Jest groźba, iż Rosjanie będą chcieli przeprowadzić pewne operacje, których do tej pory nie podjęli. I od razu mówię, że nie chodzi o użycie broni atomowej - powiedział prezes PiS, dodając, że nie może opisać tych działań "ze względu na bezpieczeństwo".