W programie Władimira Sołowjowa, czołowego kremlowskiego propagandysty, dyskutowano z nadzieją o powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu. - Gdyby to on rządził w Waszyngtonie, 24 lutego nigdy by się nie wydarzył - stwierdził. Wieszczono także okres gwałtownych niepokojów w USA i Europie, które spowodują upadek wielu rządów.