Kremlowska FSB szuka kreta. "Nieskuteczna ocena sytuacji"

Instytut Studiów nad Wojną podkreśla, że na Kremlu rozpoczęły się poszukiwania źródeł wycieków informacji. Jak podkreślają Amerykanie, ma to być kolejne potwierdzenie słabości Moskwy w perspektywie prowadzonej wojny. W opinii płk. rez. Maciej Matysiaka, który był gościem "Newsroomu" WP, ostatni wyjazd Putina do Donbasu był jednym ze sposobów na radzenie sobie z potężnymi problemami. - Putin, nie chcąc uchodzić za tchórza, też próbuje pokazać się w gronie wojskowych (...). W porażce zamierzeń chce pokazać drobne sukcesy. I móc gdziekolwiek z twarzą przystąpić do ewentualnych negocjacji - oceniał płk rez. Matysiak. Ekspert fundacji Stratpoints podkreślał jednocześnie, że Putin nie uwolnił się od "paranoi i obaw" i sam próbuje wpływać na wydarzenia na froncie, m.in. naciskając w sprawie Bachmutu. - Nie byłoby tego, gdyby nie decyzja Putina - mówił ekspert.