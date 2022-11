Kreml zbroi Białoruś. Blisko polskiej granicy

Do Białorusi trafił kolejny duży transport rosyjskiego sprzętu wojskowego - donoszą niezależne media. Co kluczowe, trafi on docelowo pod Baranowicze, czyli niedaleko polskiej granicy. Chodzi m.in. o rakietowe systemy przeciwlotnicze Tor-M2. Są one przeznaczone do uderzeń powietrznych na bliskim dystansie.