Kreml wysyła sygnały. Chcą, by Tokajew się ugiął

Nie pierwsze wstrzymanie dostaw

Najnowsza decyzja rosyjskiego sądu, wstrzymująca wysyłkę kazachskiej ropy, nie jest pierwszym tego typu incydentem odkąd Rosja rozpoczęła pełnowymiarową wojnę z Ukrainą. Już 22 marca port w Noworosyjsku informował, że w wyniku sztormu uszkodzone zostały urządzenia używane do napełniania tankowców. W 20-letniej historii ropociągu nigdy nie doszło do jego awarii z powodu burzy, jak wówczas zauważył dziennik "Handelsblatt". Gazeta przytoczyła dane niemieckiej służby meteorologicznej, która co prawda odnotowała tego dnia silną, ale dość typową dla tego regionu burzę. Nie było jednak mowy o niszczycielskim żywiole. Jedna z dwóch uszkodzonych rzekomo platform przeładunkowych została ponownie uruchomiona 23 kwietnia, druga była wyłączona aż do 1 lipca.