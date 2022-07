Kanada zdecydowała. Chodzi o turbiny do Nord Stream 1

Turbiny dla Gazpromu. Ukraina przeciwna

Gazprom wcześniej zmniejszył dostawy gazu rurociągiem Nord Stream 1 do 40 proc. normalnego przesyłu, tłumacząc to opóźnieniami w zwrocie wyposażenia serwisowanego przez niemieckiego Siemensa w Kanadzie. Kreml zapowiedział w piątek, że zwiększy dostawy gazu do Europy, jeśli turbiny zostaną zwrócone.