Kreml wściekły za Kongres? Rosja musi to zrobić

Wołodymyr Zełenski wystąpił w amerykańskim Kongresie. Ukraiński prezydent dziękował za kolejną pomoc finansową i zbrojeniową. Jeszcze przed tym wydarzeniem, Rosja nie ukrywała frustracji wizytą Zełenskiego w USA. Rzecznik Kremla odgrażał się "pogłębieniem konfliktu" i brakiem szans na rozmowy pokojowe. Zdaniem dyplomaty Jerzego Marka Nowakowskiego, który był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski, Moskwa stanowczo odpowie na tę symboliczną wizytę. - Rosja będzie odpowiadała, miejmy nadzieję, że nie będzie to odpowiedź przy wykorzystaniu rakiet i bomb. Rosjanie muszą w tej chwili podjąć kontrofensywę dyplomatyczną. Dlatego uważam, że jeśli prezydent Duda będzie rozmawiał z prezydentem Zełenskim, to powinien do tej rozmowy doprosić kanclerza Scholza. Między innymi dlatego, że kontrofensywa rosyjska skupi się teraz na Europie i straszeniu III wojną światową, o której zresztą mówił prezydent Biden. Wspomniał, że nie chcemy do niej dopuścić. Dlatego, skoro my jej nie chcemy, to Rosjanie będą nas nią straszyli - mówił Nowakowski.

