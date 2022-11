Kreml kipi z wściekłości po słowach papieża Franciszka

- To już nie jest rusofobia, to jest perwersja, nie wiem nawet na jakim poziomie. Pamiętajcie, w latach 90. i na początku XXI wieku mówiono nam dokładnie odwrotnie. Że to Rosjanie, Słowianie, torturują narody Kaukazu. A teraz mówi się nam, że to narody Kaukazu torturują Rosjan. To musi być wypaczenie prawdy - przekonywała kremlowska propagandystka.