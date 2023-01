Kreml reaguje na słowa Borisa Johnsona. "To kłamstwo"

- Nie, to co powiedział Johnson, nie jest prawdą, a raczej jest kłamstwem. A ponadto powiem, że albo jest to świadome kłamstwo, wtedy chyba pytanie, w jakim celu zdecydował się tak to ująć, albo było to nieświadome i faktycznie nie zrozumiał, o czym mówił do niego prezydent Putin. Wtedy staje się to trochę niewygodne dla rozmówców naszego prezydenta - cytuje Pieskowa kremlowska agencja RIA Novosti.