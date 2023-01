Erdogan grzmi: "Będziecie zszokowani"

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zasugerował możliwość wyrażenia przez Ankarę zgody na przystąpienie samej Finlandii do NATO. Równolegle Sztokholm, który wniosek o przystąpienie do Sojuszu złożył razem z Helsinkami, ma dużo gorsze perspektywy na uzyskanie akceptacji Ankary. To oferta przełamująca impas w procesie poszerzania Paktu. Do tej pory Erdogan domagał się radykalnych kroków ze strony obu kandydatów w "zwalczaniu terroryzmu".