Kreml nie zamierza blokować przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wyraził we wtorek opinię, że Ukraina ma pełne prawo do integracji z Unią Europejską.

Podczas rozmów amerykańsko-rosyjskich, które odbywały się we wtorkowy ranek w Arabii Saudyjskiej, nie ustalono jeszcze szczegółów dotyczących ewentualnego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

Spotkanie w stolicy Arabii Saudyjskiej to pierwsza od początku wojny na Ukrainie okazja do rozmów między delegacjami USA i Rosji. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, głównym celem jest odbudowa dwustronnych relacji oraz przygotowanie do ewentualnych rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy.