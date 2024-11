Koreańczycy na froncie w Ukrainie. "Sprzedani jako mięso armatnie"

- Putin, którego modus operandi jest, żeby gwałcić i rabować, nie ma żadnych zahamowań, żeby do Ukrainy wysyłać ludzi, którzy takie cechy charakteru mają. Czyli wcześniej bandytów, a teraz koreańskich żołnierzy, których Kim sprzedał jako mięso armatnie na pierwszą linię frontu - ocenił gen. Roman Polko w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski". Zdaniem generała, północnokoreańscy żołnierze będą wykorzystywani głównie do "rozpoznania bojem". Chodzi o działania, w których żołnierze Korei będą wysyłani w obszary zaminowane, niesprawdzone, gdzie Ukraińcy będą zmuszeni do otwarcia ognia i przez to Rosjanie będą mogli rozpoznać pozycje Ukraińców.