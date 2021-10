Kraska o liczbie zakażeń: niepokojący trend się utrzymuje

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8361 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. O tym, ilu zakażeń można spodziewać się w czwartkowym raporcie, rozmawialiśmy z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską. - Ten trend się utrzymuje. Nie będzie jakiegoś wielkiego wzrostu, będzie podobnie jak wczoraj. Ten trend, niestety, jest bardzo niepokojący i się utrzymuje - powiedział. Wiceszef resortu zdrowia dodał również, że w czwartek liczba nowych przypadków SARS-CoV-2 nie przekroczy 9 tys. Pytany, czy w obliczu rozpędzającej się IV fali koronawirusa rząd powinien już teraz przedstawić plan działania na najbliższe tygodnie, uspokajał, że obecna sytuacja nie wymaga jeszcze drastycznych kroków. - Jeśli porównamy rok do roku, no to widzimy, że to jest praktycznie dwa razy mniej, niż to było rok temu. To jest efekt szczepień i przechorowania oczywiście. Dlatego podejmujemy te decyzje z wielką roztropnością, bo wiemy, że każde obostrzenia, każdy lockdown, który wprowadzimy, jest zabójczy dla naszej gospodarki - stwierdził Waldemar Kraska.