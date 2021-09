Znęcał się nad kotem, a potem go zabił. Jest nagranie z monitoringu

Małopolska policja opublikowała w piątek nagranie z monitoringu, na którym widać jak młody mężczyzna najpierw zaczepia kota, a później brutalnie się nad nim znęca. Na nagraniu widać też moment, w którym oprawca podnosi bezbronnego małego kota, a następnie rzuca nim o metalową poręcz po czym dodatkowo go kopie. W efekcie niezrozumiałego okrucieństwa mężczyzny zwierzę niestety nie przeżyło. Funkcjonariusze na podstawie uzyskanego nagrania z monitoringu ustalili, że oprawcą jest 30-letni mieszkaniec gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (woj. małopolskie) . Jak przekazała małopolska policja, mężczyzna usłyszał już zarzut znęcania się nad kotem ze szczególnym okrucieństwem i doprowadzenia do jego uśmiercenia. Morderca zwierzęcia przyznał się do swojej winy a swoje zachowanie tłumaczył wypitym wcześniej alkoholem i tym, że nie wszystko pamiętał tamtego wieczora. Funkcjonariusze na podstawie zgromadzonych materiałów skierowali do prokuratury akt oskarżenia wobec 30-letniego mężczyzny, w związku z czym jego sprawa trafi niebawem do sądu. Teraz grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.