Uchwały anty-LGBT. Samorządy zmienią ich treść? Niedługo kolejna debata

W połowie lipca Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Polski ws. uchwał anty-LGBT, które przyjęły samorządy pięciu województw. KE grozi też całkowitym zamrożeniem środków, jeżeli Polska nie wycofa się z kontrowersyjnych deklaracji. Nasz kraj może nie otrzymać m.in. funduszy z REACT-EU, przeznaczonych na wsparcie gospodarcze po pandemii koronawirusa. KE na początku września napisała list do wymienionych wyżej samorządów, w którym kwestionuje to, czy samorządy (jako władze lokalne) mogą "przestrzegać horyzontalnej zasady niedyskryminacji". Jest to warunkiem, koniecznym do spełnienia by otrzymać środki finansowe z UE.