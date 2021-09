Uchwały anty-LGBT. Abp Jędraszewski mówi o "perfidnych metodach nacisku"

Wspomniał też o pojęciu godności. - Nie możemy sobie pozwolić na wydarcie poczucia naszej osobowej godności jako człowieka. Tak samo jak nie możemy zgodzić się na to, by próbowano wprowadzić do nas postawy, na którą wielokrotnie się skarżył Jan Paweł II - życia w ten sposób, jakby Pana Boga nie było, życia zatroskanego tylko o to, żeby mieć jak najwięcej - wyjaśnił abp Jędraszewski.