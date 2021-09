Jan Duda stanął w obronie uchwały anty-LGBT. "Człowiek powinien pracować nad sobą"

- My natomiast uważamy, że człowiek powinien pracować nad sobą, zdawać sobie sprawę z tego, jakie są konsekwencje jego uwarunkowań naturalnych i starać się wykorzystać predyspozycje biologiczne, by osiągać to, czego większość z nas chce, czyli mieć ciepły dom, dzieci, rodzinę – stwierdził prof. Duda.