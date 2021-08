Tatry. Poważna akcja TOPR na Nosalu

W związku z pogorszeniem się warunków do uprawy turystyki TOPR zaapelował do turystów o szczególną uwagę i ostrożność. Ratownicy poprosili również, aby wędrowcy trzymali się niższych partii Tatr. "W sobotę nad Tatrami zaświeciło słońce zachęcające do górskich wypraw. Po kilkudniowych opadach na szlakach jest mokro i ślisko, a na odcinkach leśnych zalega miejscami błoto oraz występują kałuże" - informuje Tatrzański Park Narodowy.