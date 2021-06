Szczepienia. Duża akcja w Małopolsce

Weekendowy spacer okazją do zaszczepienia się

- Akcja szczepień od Giewontu po Pustynię Błędowską wpisuje się w Narodowy Program Szczepień. Plenerowe punkty szczepień umiejscowiliśmy tak, by każdy, kto chce się zaszczepić, mógł to zrobić choćby przy okazji wyjazdu weekendowego. Spacer deptakiem w Krynicy-Zdroju czy wizyta na Polskiej Saharze mogą stać się doskonałą okazją, by połączyć przyjemne z pożytecznym - zachęcał wojewoda małopolski.