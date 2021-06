Ciało w Tatrach. Nowe informacje TOPR

"Przed godz. 12 do TOPR dotarła wiadomość od Straży Parku, że w Koziej Dolince na początku wejścia na Dolny Taras prowadzący w kierunku Filara Staszla natknęli się na części garderoby. Zrobione zdjęcia wskazywały, że mogły one należeć do poszukiwanej od września ubiegłego roku Joanny F. Powiadomiono o tym policję" - napisał Adam Marasek, kronikarz TOPR.