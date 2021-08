Szczepienia dzieci przeciw COVID-19. Prezydent Krakowa apeluje

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wystosował specjalny apel o szczepienie dzieci przeciwko koronawirusowi. W piśmie skierowanym do rodziców i młodzieży przekazał, że poziom wyszczepienia wśród uczniów ma duży wpływ na to, jak szybko możliwy będzie ostateczny powrót do normalności.