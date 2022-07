Sprawa "Skóry". Robert J. pięć lat czeka w areszcie na wyrok. I jeszcze poczeka

Sąsiedzi opisywali go jako "dziwaka", "niesamowicie inteligentną osobę", "religijną". - Przychodził do mnie, przynosił mi jakieś książeczki, modlitwy. Ja mówiłam: panie Robercie, pan to chyba świętym będzie. A on mówił: żeby pani wiedziała, co ja zrobiłem, to nawet gdybym całe życie to nosił, to nic to nie pomoże - opowiedziała reporterom TVN sąsiadka Roberta J.