Potrójny morderca pozostaje nieuchwytny. Rodzina ofiar: "Nie można mu odpuścić"

Iwona: - Ja unikam mediów, by chronić Gianniego. Robię wszystko, by miał normalny dom, by go dobrze wychować. Teraz zdecydowałam się na rozmowę, bo chcę, by ta sprawa nie została zapomniana. Jaworek zabił troje ludzi, popełnił bratobójstwo i go nie ma, a wszyscy milczą. To nie daje mi spokoju. Chcemy, by ludzie pamiętali, że rok temu ktoś w Polsce wziął nielegalną broń i zabił troje niewinnych ludzi. Nie chcemy mówić nic złego na policję, ale od października nikt się z nimi nie skontaktował. Chcemy, by śledczy się nie poddawali. Nie można mu odpuścić. Liczę też na sezon grzybobrania, ludzie zaczną odważniej wchodzić do lasów. Dla mnie chwila odkrycia jego zwłok byłaby zamknięciem całej sprawy.