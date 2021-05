Kryzys w PO. Wojciech Krzysztonek odchodzi z partii

PO traci radnego. Krzysztonek: to już nie ta sama partia

I nie ukrywa, że ta "decyzja spowodowała, że coś w nim pękło" i przez dłuższy czas zastanawiał się na sensem swojego działania w strukturach PO. "Uświadomiłem sobie, że nie jest to już ta sama partia, do której wstępowałem 16 lat temu. Nie jest to moja Platforma Obywatelska. Pozostanie w niej byłoby nie fair wobec samego siebie, ale także byłoby nieuczciwym dawaniem członkom PO fałszywego poczucia, że wciąż jestem częścią ich organizacji" - deklaruje Krzysztonek.