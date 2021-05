PO wyrzuca posłów. Paweł Zalewski i Ireneusz Raś odwołują się od decyzji

- Porównano nas do śmieci, to język rynsztoku. Jeśli każdy inny rzecznik PO o kimkolwiek tak powiedział - nieważne, czy o koledze czy adwersarzu, to on miałby wniosek do sądu koleżeńskiego - mówił w Krakowie Ireneusz Raś. Polityk dodał, że Grabiec "nie zna statutu partii, gdy mówi o definitywnym wykluczeniu".