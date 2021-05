Paweł Zalewski i Ireneusz Raś wykluczeni z PO. Nieoficjalne ustalenia

Wykluczenie parlamentarzystów z grona partii to również pokłosie listu otwartego 54 parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. Domagają się on "wieloaspektowej przemiany wewnętrznej" po sejmowym głosowaniu ws. unijnego Funduszu Odbudowy. Jeden z sygnatariuszy przyznał, że jeśli relegowani posłowie złożą odwołanie, to nie będą bez szans przed Sądem Koleżeńskim, gdyż "to ciało niezależne".