Pracownica banku aresztowana. Oszukała klientów na 1,5 mln zł

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, zatrzymali 34-letnią kobietę oskarżoną o oszustwo na kwotę co najmniej 1,5 mln zł. Kobieta, będąc doradcą klienta w jednym z banków, wykorzystała swoje stanowisko do wyłudzenia pieniędzy od klientów placówki. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zadecydował o umieszczeniu podejrzanej w areszcie tymczasowym na okres 3 miesięcy. Jeśli zostanie uznana za winną, grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.