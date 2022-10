Niepokojące informacje. "Schrony nie pomieściłyby wszystkich"

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Dariusz Krzyształowski zwrócił uwagę, że wiele schronów jest w coraz gorszym stanie, są zagrzybione i zawilgocone, niszczeją, a przywrócenie ich do pierwotnej funkcji będzie bardzo kosztowne. Typowo piwniczny schron pod blokiem mieszkalnym zajmował do ok. 100 mkw., a wyłączając pomieszczenia techniczne miał ok. 70 mkw. Na jedną osobę miało przypadać ok. 1 mkw. - Czyli taki schron mógłby zmieścić 70-80 osób - wyjaśnił historyk.