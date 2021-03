Niedziela Palmowa w Nowym Sączu. Kuriozalna transmisja ze mszy

Niedziela Palmowa w Nowym Sączu. Kuriozalna transmisja i puste ławy

"To są Ci księża, którym ufamy, że będą pilnować obostrzeń?" - dodaje internauta.

Kościoły pozostaną otwarte. Reakcja księdza na słowa lekarza

Nowy Sącz. Transmisja ze mszy. Komunikat na stronie parafii

Niedziela Palmowa w cieniu pandemii. Nowe obostrzenia w kościołach

Od soboty w całej Polsce obowiązują nowe obostrzenia. To efekt wzrostu zakażeń koronawirusem, z którym mamy do czynienia od kilku tygodni. Tylko w ciągu ostatniej doby stwierdzono 29 253 nowe przypadki. Zmarło 131 osób.

Nowe obostrzenia dotknęły zwłaszcza sektor usług, a także wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane. Restrykcje ograniczają jednak też liczbę osób, które mogą przebywać w sklepach, czy też uczestniczyć w mszach świętych. Od 27 marca do 9 kwietnia w kościele będzie mogła znajdować się jedna osoba ana 20 mkw . Obowiązkowe jest też zachowanie odstępu 1,5 m od innych wiernych oraz noszenie maseczki ochronnej.

To drugie ograniczenie uderza zwłaszcza w wiernych Kościoła Katolickiego, który szykują się do Wielkanocy. 28 marca obchodzimy Niedzielę Palmową , która tradycyjnie otwiera okres Wielkiego Tygodnia.

Święto Niedzieli Palmowej to jedno z najstarszych świąt w Kościele. Obchodzona jest na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. To także zapowiedź wydarzeń, które pod koniec tygodnia będą przypominały o wydarzeniach z ostatnich dni Jezusa przed śmiercią, a także jego zmartwychwstaniu.