Niedziela Palmowa. Nowe obostrzenia: "chętnych do udziału w liturgii jest więcej"

Nowe obostrzenia pandemiczne w Polsce weszły w życie w sobotę. Zgodnie z nimi w miejscach kultu podczas nabożeństw może przebywać 1 osoba na 20 m kw., przy zachowaniu dystansu 1,5 m. Wierni zobowiązania są także do noszenia maseczek zakrywających usta i nos.

Niektórzy biskupi w związku z III falą pandemii wydali specjalne dekrety, dzięki którym wierni otrzymali dyspensę dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we mszy św.

- Musimy mieć świadomość, że nie wszyscy chętni będą mogli uczestniczyć w liturgii, chętnych jest znacznie więcej, niż dopuszczają to limity zw. z pandemią - mówił w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

- Miejsca spowiedzi są dezynfekowane, są folie, płyty plexi, oddzielające spowiadającego się od księdza. Innych możliwości na spowiedź nie ma, bo jest to związane z charakterem tego obrzędu. Nie będzie spowiedzi przez internet, telefon, Skype'a, to się wiąże z tajemnicą spowiedzi, ale przede wszystkim to jest sakrament i ta bezpośrednia obecność spowiadającego się jest absolutnie niezbędna - mówił duchowny.