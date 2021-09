Małopolska Kurator Oświaty emocjonalnie o uchyleniu uchwały "anty-LGBT"

"Honor - dla Polaków od pokoleń bezcenny. Dziś Sejmik Małopolski przekreślił pamięć o Polakach, co honoru bronili za cenę życia, haniebnie Go wycenił i sprzedał za obietnicę miliardów euro. Co będzie kolejne? Bóg? Ojczyzna? Dziękuję 7 Sprawiedliwym, co honoru bronili" - napisała Barbara Nowak na Twitterze.