Uchwała anty-LGBT. Porażka Jana Dudy, awantura w Małopolsce

- Jacyż to barbarzyńcy chcą nam zabierać środki, które są po prostu niezbędne do tego, żeby nasze rodziny mogły żyć w dobrostanie. (…) Jaką to zbrodnię popełnił Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 29 kwietnia 2019 roku, że teraz musimy być pozbawieni należnych nam środków, bo to są środki, które się nam należą, to nie jest jakaś jałmużna - mówił podczas sierpniowych obrad Jan Duda, przewodniczący Rady Sejmiku.