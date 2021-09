Małopolscy radni uchylili tzw. uchwałę anty-LGBT

Podczas poniedziałkowego posiedzenia sejmiku, między radnymi PiS doszło do sporu Dotyczył on propozycji marszałka Witolda Kozłowskiego, który chciał, by z dokumentu z 2019 usunąć wszelkie zapisy o "ideologii LGBT". Spotkało się to ze sprzeciwem części radnych na czele z Janem Dudą, co doprowadziło do sprzeczki między radnymi PiS. Z jej powodu, start obrad sejmiku został przełożony o kilka godzin.