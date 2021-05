Licealiści rezygnują z lekcji religii. W Krakowie prawie połowa uczniów

- Presja wywierana na nich [na młodych ludziach - przyp. red.], aby odeszli od Kościoła, od sakramentów, od tego, czym żyje Kościół, jest ogromna. Pandemia uwidoczniła to, że młodzież znalazła się w trudnej sytuacji - dodał abp Jędraszewski, tłumacząc że do Kościoła należy zadanie, aby znaleźć nowe sposoby docierania do młodych.