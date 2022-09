Kraków uznał Rogera Watersa za persona non grata

Waters w niedzielę w mediach społecznościowych krytycznie odniósł się do działań radnego miasta Łukasza Wantucha, oceniając, że dąży do uznania artysty za persona non grata w Krakowie i nawołuje mieszkańców, aby nie kupowali biletów na koncert. Z wpisu Watersa wynika, że muzyk zachęca zaangażowanych, zwłaszcza rządy USA i Rosji, w konflikt w Ukrainie, do pracy na rzecz pokoju zamiast eskalowania problemów; takie eskalowanie problemów może - zdaniem artysty - doprowadzić do wojny nuklearnej i końca życia na planecie.