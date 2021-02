Kraków. Jacek Majchrowski o abp. Jędraszewskim

- Mamy rzadkie kontakty, ale zawsze miłe, no w rozmowie jest bardzo sympatyczną osobą - stwierdził Jacek Majchrowski. - Niektórzy zarzucają mi, że jak mogę rozmawiać z kimś, kto ma takie poglądy. Odpowiadam, że gdybym miał nie rozmawiać z osobami o innych poglądach od moich, to siedziałbym w tym pokoju sam. Ksiądz arcybiskup nie wtrąca się w sprawy miejskie. Nie mogę powiedzieć o nim nic złego - stwierdził w wywiadzie dla portalu interia.pl prezydent Krakowa.

- To było archiwum, które pozostawało naszym oczkiem w głowie. W ogóle było pierwszym archiwum samorządowym, wybudowanym w Polsce od podstaw. Było pewnie najnowocześniejszym archiwum w naszym kraju, a i tak to nic nie dało - stwierdził.

- Nie mnie osądzać - odparł pytany, czy to właśnie nie nowoczesność konstrukcji stała się jej zgubą. - Obiekt będą badać nadzór budowlany, prokuratura z policją i straż pożarna. Sądzę, że dopiero jak będziemy mieli jakieś wieści od nich, co mogło być przyczyną pożaru, będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Dziś wszyscy wiemy tyle samo - dodał.

Zgodził się z porównaniem pożaru archiwum do zatonięcia Titanica. - Tak to jest. Zresztą w archiwum też były grodzie, które powinny się zamykać i dławić pożar w konkretnej części budynku. Na Titanicu było podobnie, bo tam też były takie grodzie, które się nie zamknęły. Coś tu nie zadziałało. Nie wiem co i nie wiem dlaczego - stwierdził Jacek Majchrowski.