Archiwum w ogniu - Kraków traci cenne akta. "Popełniono błędy, ktoś musi ponieść konsekwencje"

"Piękny i nowoczesny obiekt". "Systemy suchego gaszenia"

Siedzibę archiwum na ul. Na Załęczu otwierano w aurze wielkiego sukcesu władz miasta. W filmie promocyjnym sprzed ponad dwóch lat słyszymy, jak prezydent miasta prof. Jacek Majchrowski z dumą w głosie przyznaje, że to "pierwsze w Polsce archiwum samorządowe, które jest wybudowane na nowo", a decyzja zapadła ze względu na "coraz bardziej restrykcyjne przepisy o składowaniu akt". - Chcieliśmy zapewnić (dokumentom - przyp. red.) odpowiednie warunki. I to się udało. Jest piękny, nowoczesny obiekt - mówił prezydent.

W pomieszczeniach oddanych do użytku znalazło się również miejsce na rozbudowany system monitoringu całego kompleksu oraz systemy bezpieczeństwa. - Zastosowaliśmy najnowocześniejsze technologie. Nasze hale pozbawione są dostępu do światła. Światło jest jednym z najgorszych niszczycieli papieru. W związku z tym wyposażyliśmy je w urządzenia utrzymujące właściwą wilgotność i temperaturę powietrze oraz oczywiście instalacje suchego gaszenia - przekonywała w dniu oddania nowych obiektów Janina Pokrywa, Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Kraków bezradny wobec pożaru w archiwum

"Nie wiemy, jakie dokumenty się spaliły. Niektórych z nich nie uda się odzyskać, część może uda się uratować" – mówi portalowi LoveKraków.pl Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. – Budynek został tak skonstruowany, aby zmieściło się w nim jak najwięcej dokumentów. Wejście do hali prowadzi jednymi drzwiami, nie ma w nim też okien. Dlatego wczoraj przez dwie godziny musieliśmy wyburzać część ściany, aby wprowadzić sprzęt np. do lekkiej mgły – dodawał Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy komendy wojewódzkiej straży pożarnej.

"Ktoś musi ponieść konsekwencje"

- Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jeśli potwierdzą się doniesienia o celowym zaprószeniu ognia to znaczy, że zawiodła ochrona tego obiektu. Jeśli zaś chodzi o trudności z którymi borykają się strażacy w akcji gaśniczej są one dobitnym znakiem, że popełniono błędy projektowe. Należy bezwzględnie zidentyfikować osoby odpowiedzialne za ten stan i wyciągnąć wobec nich konsekwencje. Obawy, które się pojawiają dotyczą tego, czy dokumenty, które spłonęły zostały zdigitalizowane, czy są ich cyfrowe kopie. To ważne, bo wiemy, że były tam dokumenty związane z np. przetargami, pozwoleniami na budowę. Mam nadzieję, że urząd miasta zadbał o to, a pożar nie będzie miał negatywnego wpływu na procedowanie sprawy - twierdzi Daria Gosek-Popiołek, krakowska posłanka partii Razem.